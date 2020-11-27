"Газпром" вложит 4,2 млрд рублей в газификацию Ставропольского края до 2025 года

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Инвестиции ПАО "Газпром" в газоснабжение и газификацию Ставропольского края в 2021-2025 годах составят 4,2 млрд рублей. Программу развития газоснабжения и газификации на этот период подписали глава региона Владимир Владимиров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе компании.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 4,217 млрд руб. - это в 5,2 раза больше, чем в 2016-2020 годах", - сообщили в компании.

При этом отмечается, что компания планирует построить газораспределительную станцию "Затеречный" и новые газопроводы. Также будет проведено техническое перевооружение тринадцати и реконструкция четырнадцати газораспределительных станций. В том числе, "Газпром" перенесет газопровод-отвод и ГРС-4 Ставрополя из опасной оползневой зоны и увеличит производительность станции. Все это позволит создать условия для увеличения поставок газа действующим потребителям, а также подключить новых абонентов в 18 муниципалитетах.

На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,8%, в том числе городов - 99,8%, сельской местности - 95,7%. По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Ставропольского края.