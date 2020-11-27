В горном районе Ингушетии до конца 2025 года построят межпоселковый газопровод

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Межпоселковый газопровод построят в горном Джейрахском районе Ингушетии для газификации объектов туркластера и детского лагеря в рамках программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы, говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Газпром".

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Согласно документу, компания построит межпоселковый газопровод в Джейрахском районе. Это обеспечит условия для газификации детского оздоровительного лагеря "Эрзи" и перспективных объектов туристического кластера", - говорится в сообщении.

Как сообщается, компания также проведет техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) "Кантышево" и построит от нее газопровод-связку к ГРС "Назрань-2".

"В результате будут созданы возможности для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых в Назрановском районе. По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики", - уточнили в пресс-службе.

"Газпром" и Ингушетия ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016-2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 85,3%, в том числе городов - 85,8%, сельской местности - 85,2%.