Дистанционный формат обучения продлили в КБР для школьников 5-8-х и 10-х классов

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики приняли решение продлить режим дистанционного обучения для учащихся 5-8-х и 10-х классов для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пятницу в Минпросвещения региона.

Занятия в образовательных учреждениях КБР проводятся с 16 ноября очно - для учащихся начальных и выпускных классов, в дистанционном формате - для 5-8-х и 10-х классов. В таком режиме ранее планировалось работать до 30 ноября.

"В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики с 1 по 13 декабря 2020 года обучение будет проходить в смешанном режиме. Обучающиеся 1-4-х классов, а также выпускных 9-х и 11-х классов продолжают обучаться очно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ежедневным мониторингом эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях. Обучение в 5-8-х и 10-х классах до 13 декабря будет проводиться дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято оперативным штабом КБР с учетом эпидемиологической ситуации в республике.

По данным штаба, по состоянию на 27 ноября в регионе проведено 283 903 исследований путем тестирования (за сутки плюс 1 744), выявлено 12 435 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 92). Из числа заболевших выздоровели 9 648 (за сутки плюс 122) человек, умерли 207 пациентов (за сутки 2 человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 411 пациентов, из них в реанимации - 93.