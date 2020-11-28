Ставрополь к Новому году украсят интерактивными шарами и светодиодными деревьями

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополя дополнят новогоднее оформление города интерактивными LED-шарами и светодиодными деревьями. Украшения появятся в центральной части города, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Планируется существенно дополнить новогоднее убранство центральной части города. На улице Дзержинского от улицы Артема до проспекта Октябрьской Революции установят 132 светодиодных дерева, а на площади Ленина (центральная площадь города) появятся пять интерактивных LED-шаров и, конечно, главная новогодняя елка высотой более 25 м и диаметром 11 м", - говорится в сообщении.

Главную новогоднюю ель края украсят светодиодами красного, синего, белого и золотого цветов - более 130 тыс. огоньков. Помимо главной ели на центральной площади установят 33 новогодних дерева меньшего размера. Городские фонтаны к праздникам оформляют новогодней подсветкой, монтаж завершат к 1 декабря. Деревья и здания города украсят светодиодной иллюминацией, а на остановочных павильонах появятся новогодние баннеры.

Ранее глава региона Владимир Владимиров поручил отменить массовые новогодние праздники в регионе из-за пандемии коронавируса. "Судьба новогодних и рождественских мероприятий в этом году напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. Однако в любом случае праздничное настроение жителям и гостям краевой столицы будет обеспечено", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, в муниципалитете разрабатывается комплекс праздничных мероприятий, которые можно будет провести в дистанционном формате. В городе запланирована работа мобильной резиденции Деда Мороза. Формат и график выездов новогоднего волшебника сейчас разрабатывается и будет зависеть от эпидситуации.