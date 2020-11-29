В якутском селе установлена тематическая скульптура ко Дню матери

ТАСС, 29 ноября. Народный мастер из Якутии Алексей Скрябин подарил селу Болугур Амгинского района скульптуру матери с ребенком. Событие приурочили ко Дню матери, который отмечается в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

"Очередной шедевр народного мастера из Амгинского улуса украсит село Болугур. Алексей Скрябин выполнил [скульптуру] на заказ ко Дню матери, и установили ее в новом сквере Матери в селе Болугур Амгинского района. <...> Сквер Матери появился благодаря программе поддержки местных инициатив, и скульптура является главным украшением", - говорится в сообщении.

Скульптура в виде женщины с ребенком выполнена из металла. По словам автора, на ее изготовление ушло около трех месяцев.

Село Болугур расположено в 240 км от Якутска. В нем проживает 1,4 тыс. человек.

День матери празднуется в России начиная с 1998 года.