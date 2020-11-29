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В волгоградской спортшколе, где тренировалась Исинбаева, впервые за 45 лет сделан ремонт

Во время ремонта около 250 воспитанников спортшколы по легкой атлетике продолжали занятия на базе Волгоградской государственной академии физической культуры

ВОЛГОГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт и монтаж нового спортивного оборудования впервые почти за полвека завершены в спортшколе Волгограда № 1, на состояние которой жаловалась президенту двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации города.

"Капитальный ремонт, не проводившийся в трехэтажном здании спортшколы со времени ее постройки в 1975 году, завершен. Накануне окончен монтаж нового оборудования - брусья, перекладины, другие снаряды, к примеру, только шведских стенок четырнадцать установлено. Осталось навести, как говорится, внешний лоск, и в первых числах декабря откроем заново рожденную спортшколу", - сказал представитель мэрии Волгограда.

Он уточнил, что все оборудование разработано и произведено под контролем Федерации спортивной гимнастики РФ по международным стандартам качества и безопасности. Во время ремонта около 250 воспитанников спортшколы по легкой атлетике продолжали занятия на базе Волгоградской государственной академии физической культуры. В спортшколе отремонтированы четыре спортзала, большой холл, раздевалки, входная группа, оздоровительный центр, другие помещения. Также специалисты усилили несущие конструкции здания с применением современных технологий и материалов, обновили систему вентиляции и тепловой узел здания.

Президент РФ Владимир Путин 10 октября 2019 года провел в Нижнем Новгороде заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева обратилась к президенту с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые шаги в спорте и где сейчас тренируется ее дочь.

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РоссияИсинбаева, Елена ГаджиевнаВолгоградская область
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