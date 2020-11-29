В волгоградской спортшколе, где тренировалась Исинбаева, впервые за 45 лет сделан ремонт

ВОЛГОГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт и монтаж нового спортивного оборудования впервые почти за полвека завершены в спортшколе Волгограда № 1, на состояние которой жаловалась президенту двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации города.

"Капитальный ремонт, не проводившийся в трехэтажном здании спортшколы со времени ее постройки в 1975 году, завершен. Накануне окончен монтаж нового оборудования - брусья, перекладины, другие снаряды, к примеру, только шведских стенок четырнадцать установлено. Осталось навести, как говорится, внешний лоск, и в первых числах декабря откроем заново рожденную спортшколу", - сказал представитель мэрии Волгограда.

Он уточнил, что все оборудование разработано и произведено под контролем Федерации спортивной гимнастики РФ по международным стандартам качества и безопасности. Во время ремонта около 250 воспитанников спортшколы по легкой атлетике продолжали занятия на базе Волгоградской государственной академии физической культуры. В спортшколе отремонтированы четыре спортзала, большой холл, раздевалки, входная группа, оздоровительный центр, другие помещения. Также специалисты усилили несущие конструкции здания с применением современных технологий и материалов, обновили систему вентиляции и тепловой узел здания.

Президент РФ Владимир Путин 10 октября 2019 года провел в Нижнем Новгороде заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева обратилась к президенту с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые шаги в спорте и где сейчас тренируется ее дочь.