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В Оренбурге построили путепровод взамен частично обрушившейся развязки

Срок эксплуатации объекта составляет не менее 50 лет

ТАСС, 29 ноября. Движение открыто по путепроводу на улице Терешковой в Оренбурге. Объект построили на месте моста, частичного обрушившегося в декабре 2019 года, сообщил в воскресенье губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Instagram.

"Открыли движение по путепроводу на улице Терешковой в Оренбурге. Меньше года потребовалось строителям, чтобы заново построить объект. Сегодня это современный путепровод, который отвечает всем требованиям безопасности", - написал Паслер.

По его словам, срок эксплуатации объекта составляет не менее 50 лет. Глава региона отметил, что после частичного обрушения моста в декабре 2019 года в регионе проверили все подобные сооружения.

В 2021 году в Оренбургской области планируют открыть сразу несколько новых и реконструированных мостов: у села Тасбулак в Новоорском районе, через реку Боровка в Грачевском районе, через реку Малый Уран в Александровском районе и через реку Неть в Шарлыкском районе.

"Еще один масштабный объект - мост через Сакмару на въезде в Оренбург. В рамках Транспортной недели обсуждали этот проект с заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. Ищем варианты финансирования, чтобы приступить к реконструкции объекта", - написал Паслер.

Вечером 2 декабря 2019 года частично обрушился виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге. В момент обрушения мост находился на реконструкции. Вероятной причиной произошедшего стало превышение нагрузки на конструкции: по мосту проехал грузовик весом 65 т вместо 30 разрешенных. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
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