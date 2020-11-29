В Дагестане открыли путепровод, соединяющий Махачкалу с 18 горными районами

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Новый путепровод, соединяющий Махачкалу с 18 горными районами, открыли в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Народного собрания Дагестана.

"Открытие данного объекта имеет большое значение для жителей республики, ведь он соединяет столицу Дагестана с 18 горными районами и городом Буйнакском. В Народное собрание республики поступало много обращений от жителей региона в связи с неудобством из-за постоянных автомобильных пробок на этом участке. Теперь дорога в Махачкалу и обратно будет быстрой и безопасной", - цитирует пресс-служба спикера парламента Хизри Шихсаидова.

Четырехполосная эстакада, которая входит в состав транспортной развязки, позволит беспрепятственно проезжать автомобилям по федеральной трассе Р-217 "Кавказ" и на северном выезде из Махачкалы. Работы по строительству начались осенью 2018 года. Заказчиком является ФКУ Упрдор "Кавказ". Длина моста составляет более 100 метров, ширина 26 метров.