Первую в Забайкалье инклюзивную экологическую тропу открыли в нацпарке "Чикой"

ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/. Руководство национального парка "Чикой" открыло туристический маршрут "Таежная инклюзия" - первую в Забайкальском крае экологическую тропу для инвалидов, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Новый маршрут стал первой инклюзивной экологической тропой не только в национальном парке, но и на всей территории Забайкальского края. Протяженность пешеходного маршрута - семь километров. Также предусмотрены короткие кольцевые маршруты", - говорится в сообщении.

Экологическая тропа оборудована информационными табличками и навигационными знаками, чтобы любой желающий мог пройти его в одиночку или с группой.

Как уточнили в пресс-службе, маршрут был создан, в том числе, за счет грантового проекта некоммерческой организации "Белая трость" при финансовой поддержке Байкальской горной компании.

Национальный парк "Чикой" общей площадью 666 тыс. га расположен в Красночикойском районе на землях лесного фонда. Парк включает уникальные природные комплексы в верховьях реки Чикой: эталонные экосистемы горных степей, кедровых лесов и южно-сибирской тайги. Здесь живет много видов зверей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, в том числе манул, черный аист, скопа, беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан. Также в парке обитают ценные в хозяйственном отношении животные: лось, кабан, косуля, изюбрь, кабарга, бурый медведь, соболь.