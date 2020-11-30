Власти Крыма рассчитывают преодолеть дефицит воды к апрелю 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Прогноз погоды по количеству осадков в Крыму пока не оптимистичный, преодолеть возникший из-за засухи дефицит воды планируется к 1 апреля за счет подземных источников. Об этом в понедельник на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Рассчитываем пока на худший вариант и гарантировано к 1 апреля 110 тыс. кубометров из подземных источников в полном объеме будет поступать в систему водоснабжения города Симферополя. Даже если не будет ни грамма осадков. С точки зрения прогнозов погоды, к сожалению, ничего пока оптимистичного нет", - сказал Аксенов.

Глава Крыма пояснил, что к 1 апреля 2021 года будет завершено бурение дополнительных скважин на водозаборах для увеличения объемов подачи воды в Симферополь. "Видим, что прогнозы, связанные с дебетом по отдельным скважинам, превышены в итоге эксплуатации, то есть улучшены. Скважина должна была давать 3,5-4 тыс. кубометров, а дает 5,5-6 тыс. кубометров", - отметил Аксенов.