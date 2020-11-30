Новый терминал и взлетно-посадочную полосу в аэропорту Благовещенска сдадут в 2023 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Обновленный терминал и вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Благовещенска сдадут в 2023 году, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Очень важный объект строится - вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска. <...> Завершаются работы по выбору концессионера на строительство международного терминала, который будет по пропускной способности, по качеству соответствовать всем лучшим аналогам в мире. Мы рассчитываем, что и полоса, и терминал будут завершены в 2023 году", - сказал Орлов.

Строительные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Благовещенска начались 15 августа 2019 года и по проекту должны завершиться в ноябре 2021 года. Однако из-за необходимости доработки ПСД сдача объекта была сдвинута на ноябрь 2022 года. Кроме того, смета объекта увеличилась на 1,5 млрд рублей, то есть примерно на 20%. Готовность полосы составляет 30%, на объекте работают 130 человек.

Длина взлетно-посадочной полосы аэродрома в Благовещенске составляет 2,8 км, после реконструкции она будет на 200 метров длиннее. После реконструкции будут устранены все дефекты, которые существуют, несмотря на то, что полосу постоянно ремонтируют. Строительство второй взлетно-посадочной полосы позволит привлечь к выполнению полетов авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", парк которых сейчас аэропорт принимать не может, а, следовательно, распространить на жителей Амурской области программу "плоских тарифов".

Обновленный аэропорт повлияет и на международную сеть маршрутов. По словам Орлова, туроператоры уже просчитывают возможность перелета из столицы Пекина до столицы России через Благовещенск. "Это позволит создать новые туристические маршруты Пекин - Москва и Пекин - Санкт-Петербург через Амурскую область, то есть туристы будут прилетать в Хэйхэ, переезжать по канатной дороге в Благовещенск и, после посещения наших достопримечательностей, улетать в Москву или Петербург. И это не фантазия - и российские, и китайские туроператоры уже просчитывают этот маршрут, чтобы продавать его в качестве пакетного тура российским и китайским путешественникам", - сказал он.