Кукол из Дагестана, обучающих Корану, будут экспортировать на Ближний Восток

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Куклы "Муслима" дагестанского предпринимателя, обучающие Корану детей, планируют поставлять в страны Ближнего Востока и Турцию. Продукцию уже продают в Европе, США и Австралии, сообщил ТАСС в понедельник представитель регионального центра поддержки экспорта.

"Муслима" - это говорящая игрушка, на сборку которой уходит до трех дней. У нее несколько вариантов нарядов и разные функции: кукла может читать суры из Корана, произносить на арабском имена Аллаха (их в исламе девяносто девять) или обучать совершать намаз.

"На рынке Ближнего Востока и Турции мы видим потенциал и востребованность данной продукции. Продукт сертифицирован и полностью безопасен для детей", - отметили в региональном центре поддержки экспорта.

Как рассказала ТАСС автор идеи Марьям Шарипова, куклы - помощники для тех, у кого нет возможности самим научить детей молиться, еще и с правильным произношением. "В настоящее время ежемесячно производим от 100 до 150 кукол в месяц, планируем увеличить объем до 500", - сказала Шарипова.

Говоря о возникновении идеи, предприниматель сказала, что, в первую очередь, хотела своими куклами привить любовь к национальной одежде. "Как видите, получается неплохо. В планах есть выпуск кукол, которые будут говорить на всех языках Северного Кавказа".

У игрушки есть еще одна необычная функция: она может обращаться по имени к маленькой хозяйке.