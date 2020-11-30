Для коронавирусных госпиталей в Кабардино-Балкарии закупили 80 аппаратов ИВЛ

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Восемьдесят аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупили в Кабардино-Балкарии (КБР) для дооснащения госпиталей особо опасных инфекций, где лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве в понедельник.

"Минздравом КБР заключен государственный контракт на 12,6 млн рублей на поставку 80 аппаратов неинвазивной вентиляции легких с постоянным положительным давлением. Оборудование предназначено для госпиталей особо опасных инфекций, средства республике выделены из федерального бюджета. Первые аппараты уже поставлены и применяются в лечении пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне в госпитали уже были поставлены 76 аналогичных аппаратов, "которые доказали эффективность методики неинвазивной вентиляции легких для предотвращения усугубления тяжести течения вирусной пневмонии и перевода пациентов на искусственную вентиляцию легких".

Неинвазивная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа, то есть без эндотрахеальной или трахеостомической трубки, оборудование подает воздух через носовую или рото-носовую маску или шлем. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку. "С помощью неинвазивной ИВЛ обеспечивают дополнительную подачу кислорода пациентам с дыхательной недостаточностью в состоянии средней и средне-тяжелой степени тяжести, что способствует улучшению дыхательной функции пациента", - добавили в министерстве.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, в КБР по состоянию на 30 ноября проведено 291 720 исследований путем тестирования (за сутки плюс 2 827), выявлено 12 713 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 93). Из числа заболевших выздоровели 10 027 (за сутки плюс 126) человек, умерли 215 пациентов (за сутки 2 человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 432 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимации - 86. Всего в регионе работают девять госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом, где развернуто 1 859 коек.