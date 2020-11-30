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Северная Осетия выделит деньги на жилье 19 семьям с детьми-инвалидами и вдовами ветеранов

На это цели направят 23 млн 918,1 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Субсидии на приобретение жилья в Северной Осетии получат еще 19 семей, имеющих детей-инвалидов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы республики.

"Приказом правительства России Республике Северная Осетия-Алания дополнительно выделена субвенция в размере 23 млн 918,1 тыс. рублей, что позволит обеспечить 19 членов семей, имеющих инвалидов и вдов участников Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале 2020 года были получены из федерального бюджета и распределены 13,8 млн рублей на 11 человек, входящих в данную категорию.

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