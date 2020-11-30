Более 700 млн рублей направят в 2021 году на развитие водоснабжения Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 700 млн рублей планируется направить в 2021 году на мероприятия по повышению качества водоснабжения Ставропольского края в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Ключевое направление деятельности министерства - обеспечение стабильным качественным водоснабжением жителей Ставрополья - нашло поддержку в бюджете края на следующий год. Финансирование из краевой казны плюс поддержка федерации позволит нам завершить уже начатые большие проекты, такие как новый водовод "Восточный" в Новоалександровском городском круге, и приступить к реализации новых. В целом на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в крае в 2021 году мы планируем привлечь более 700 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Романа Марченко.

По данным пресс-службы, строительство межпоселкового водовода "Восточный", которое началось в сентябре 2019 года, завершат в 2021 году. Он обеспечит качественным и бесперебойным водоснабжением 3,6 тыс. жителей в восьми населенных пунктах Новоалександровского городского округа. Общая стоимость проекта - почти 330 млн рублей.

"В первой половине 2021 года также планируется завершить строительство магистрального водовода к станице Ессентукской, который начнут строить в этом году. На новом водоводе установят дополнительное насосное оборудование, что позволит стабилизировать давление в системе и, соответственно, решит проблему дефицита и качества воды для 18,5 тыс. жителей станицы. Сейчас идет отбор подрядчика для проведения строительно-монтажных работ. Общая стоимость проекта 145 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один большой проект в Предгорном районе, который стартует в 2021 году, - строительство межпоселкового водовода стоимостью 68 млн рублей. Он позволит обеспечить качественной водой в необходимом объеме семь населенных пунктов Предгорного района и южную часть города-курорта Пятигорска. За счет средств краевого и федерального бюджетов планируют реконструировать очистные сооружения водоснабжения города Новоалександровска. На реализацию проекта направят 158,2 млн рублей.

Министерство сообщает, что в 2021 году с участием федерального бюджета будет реализован еще один значимый проект стоимостью 136 млн рублей - строительство ливневого коллектора в Пятигорске. Кроме того, планируется выполнить капитальный ремонт нескольких объектов водоснабжения на общую сумму порядка 128 млн рублей. На 2021 год запланирована работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство хозяйственно-бытовых инженерных сетей в городе-курорте Кисловодск.

О нацпроекте

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.