Глава Пятигорска вылечился от коронавируса и вышел на работу

ПЯТИГОРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Пятигорска (Ставропольский край) Дмитрий Ворошилов вернулся к работе после того, как переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в понедельник в Instagram.

В середине ноября сообщалось, что Ворошилов был госпитализирован с коронавирусом. До этого он сам в Instagram написал о том, что находился дома на самоизоляции со всей семьей.

"Понедельник. Утро. Вышел на работу. Провел планерку с заместителями главы администрации, начальниками управлений и отделов", - написал Ворошилов.

По его словам, в администрации обсудили благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, подготовку сметной и проектной документации, проекты реконструкции аварийных детских садов, строительство новой школы.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 27 714 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 558 человек. В больницах региона умер 551 пациент с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.