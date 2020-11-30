Ивановская область на треть обновила состав электротранспорта в областном центре

ИВАНОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Ивановская область по нацпроекту получила 31 новый троллейбус "Адмирал", общая стоимость которых составила 640 млн рублей. Это позволило на треть обновить состав электротранспорта в областном центре, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ивановская область - один из 12 регионов России, которые получили субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по программе льготного лизинга. Сегодня новый современный транспорт оценили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава Иваново Владимир Шарыпов.

"Все троллейбусы, предусмотренные в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, поступили в Иваново. В этом году за счет поставки 31 троллейбуса подвижной состав электротранспорта удалось обновить на треть. Их стоимость составляет 640 млн рублей, из которых 378 млн рублей - средства федерального бюджета", - сообщает пресс-служба.

По данным департамента дорожного хозяйства и транспорта региона, в настоящее время на линию выпущено 18 троллейбусов, остальные выйдут на маршруты до 25 декабря, сейчас на них оформляется страховка, водители проходят обучение. Троллейбусы задействованы на самых протяженных городских маршрутах №6 и №4. По условиям нацпроекта новые троллейбусы должны полностью закрыть как минимум один маршрут.

Как отметил губернатор Воскресенский, обновление подвижного состава автопарка должно продолжиться в следующем году, в настоящий момент регион ведет активную работу в этом направлении с Минтрансом РФ, соответствующая заявка в ведомство на 2021 год уже отправлена. "В рамках национального проекта нам очень помогло федеральное правительство, дорог мы ремонтируем гораздо больше, чем раньше, общественный транспорт удается заменять. Планы на будущий год у нас также амбициозные", - сказал глава региона.

Троллейбусы "Адмирал" - самая современная модификация на российском рынке, в этом году подобные машины поставляются в три региона: в Санкт-Петербург, Омск и Иваново, их вместимость - 96 пассажиров. В них есть wi-fi, usb-разъемы для подзарядки телефонов, климат-контроль в салоне, а также современная система управления двигателем, энергосберегающие технологии, система контроля состояния здоровья водителя, электропневматические двери с системами антиприщемления. Машина также оснащена автономным ходом, что позволит троллейбусу, например, объехать место ДТП или продолжить движение при отключении электроэнергии.