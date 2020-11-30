В Кирове в здании Приказной избы XVIII века завершились противоаварийные работы

КИРОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Строители в Кирове завершили ремонт кровли аварийного здания Приказной избы, памятника архитектуры федерального значения, что позволит сберечь здание до проведения реставрационных работ, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

По данным министерства культуры региона, здание Приказной избы построили в XVIII веке, отреставрировали и передали краеведческому музею в 1974 году в честь 600-летия Кирова. С тех пор там размещался отдел народных художественных промыслов, при этом капитальный ремонт не проводился. В 2018 году здание закрыли, поскольку оно стало небезопасным для сотрудников и посетителей. Прокуратура в Кирове потребовала провести ремонт, чтобы не допустить разрушения памятника.

"В Приказной избе завершены противоаварийные работы. В соответствии с контрактами строители усилили балочные конструкции, заменили обрешетку кровли и укладку на крыше гидроизоляционного материала. Цель [поведенных работ] - сохранить здание от попадания осадков и сберечь его до проведения реставрационных работ", - говорится в сообщении.

На работы по ремонту кровли Приказной избы регион выделил 400 тыс. рублей, еще 97 тыс. рублей направил Кировский областной краеведческий музей. "Следующим шагом станет разработка проектной документации на проведение реставрационных работ", - отметили в пресс-службе.

Ранее министр культуры региона Татьяна Мазур сообщала ТАСС, что здание Приказной избы планируют отреставрировать в 2022 году к 650-летию Кирова. Сумма работ составит 12,7 млн рублей. Разработка проектной документации завершится в 2021 году.

По данным Кировского областного краеведческого музея, зданию Приказной избы более 250 лет. Первое упоминание о нем встречается в переписи городских сооружений 1771 года и обозначено как "Питейный дом с подвалом". Дом находился на Казанском тракте и был востребован жителями города и проезжающими путниками: давал возможность согреться, отдохнуть. Позднее здание использовалось для различных целей, здесь, в частности, по данным проекта "Пешком по Вятке", размещался ночлежный дом, а в 1918 году дом был занят военной гауптвахтой. Название "Приказная изба" закрепилось за зданием с советских времен. С 1977 года в доме располагается музей.