В отдаленном селе Ингушетии до конца года откроют первый ФАП и спортплощадку

МАГАС, 30 ноября. /ТАСС/. Первый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и многофункциональную спортивную площадку намерены открыть до конца года в отдаленном сельском поселении Ингушетии Вежарий, сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства региона Магамед Гагиев.

"В рамках реализации мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" до конца года в отдаленном сельском поселении Вежарий мы намерены открыть фельдшерско-акушерский пункт контрактной стоимостью 7,8 млн рублей. Также планируется открытие многофункциональной спортивной площадки, объект почти готов, его стоимость составляет 7,8 млн рублей", - сказал Гагиев.

По его словам, оба объекта являются первыми в сельском поселении. Также до конца текущего года должна быть открыта после капремонта единственная школа 1995 года постройки.

"Капитальный ремонт здания школы в селе завершен более чем на 85%, стоимость работ составляет 48,2 млн рублей. Также в 2021 году мы планируем открыть для жителей поселения долгожданный детский сад на 120 мест стоимостью 117,17 млн рублей", - добавил министр.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 гг. составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.