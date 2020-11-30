Норильск направит 10,6 млрд рублей на образование

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Норильска направят на развитие образования в 2021 году более 10,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Норильска, опубликованном в понедельник.

"6,5 млрд рублей выделят на эти цели из краевого бюджета, 3,5 млрд рублей - из местного, 625 млн рублей составят внебюджетные источники", - говорится в сообщении. Размер средств, заложенных на развитие образования в этом году, не уточнили.

Наибольшая часть средств - 4,7 млрд рублей - будет направлена на развитие системы общего образования. На детские сады выделят 3,7 млрд рублей, на 600 млн рублей профинансируют дополнительное образование. Питание школьников обойдется в 349 млн рублей, а отдых и оздоровление подростков - 133 млн рублей.

Моногород Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. Более половины трудоспособного населения работают на градообразующем предприятии - Заполярном филиале ГМК "Норникель".