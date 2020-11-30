На поддержку бизнеса на Ставрополье выделили 11 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направили около 11 млрд рублей на поддержу экономики в период пандемии. Почти половину этих средств выделили на помощь малому и среднему бизнесу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"С начала пандемии на поддержку экономики в Ставропольском крае направлено примерно 11 млрд рублей. В том числе, около 5 млрд рублей было адресовано малому и среднему бизнесу. Мерами поддержки воспользовались 98% субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики", - говорится в сообщении.

Комплекс мер господдержки бизнеса в период пандемии на Ставрополье включает в себя прямые выплаты, снижение ставок налогов и страховых взносов, реструктуризацию налоговых платежей, предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, отсрочку по имеющимся кредитам, субсидии на профилактику коронавирусной инфекции и так далее.