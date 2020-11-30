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В КЧР выделят около 1,3 млрд рублей на ремонт региональных дорог

На ремонт дорог в населенных пунктах местным бюджетом планируется направить 65,1 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют выделить на ремонт и содержание дорог республиканского значения 1,3 млрд рублей в 2021 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, объемы бюджетных ассигнований составят 1 382 918,8 тыс. рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что на ремонт дорог в населенных пунктах местным бюджетом планируется направить 65,1 млн рублей, на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрены средства в сумме 184,6 млн рублей.

Публичные слушания по проекту закона КЧР № 139-VI "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" пройдут в парламенте республики с 3 по 9 декабря 2020 года в заочной форме. Рассмотрение законопроекта планируется на декабрьском заседании парламента.

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