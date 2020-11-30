В КЧР планируют выделить 25 млн рублей на субсидии для производителей сахарной свеклы

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены направить 25 млн рублей на субсидии для аграриев, которые занимаются производством сахарной свеклы в 2021 году. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"В рамках подпрограммы "Ведомственная целевая программа "Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы" на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку свеклосахарного производства предусмотрены средства за счет средств республиканского бюджета на 2021 года в сумме 25 000,0 тыс. рублей", - говорится в документе.

Ранее в региональном Минсельхозе ТАСС рассказали, что власти региона выработали меры поддержки для аграриев, которые занимаются производством сахарной свеклы. Республиканская целевая программа по выделению субсидий фермерам, выращивающим свеклу с последующей реализацией сахарному заводу, стартовала в 2019 году. В первом квартале 2020 года была оказана финансовая поддержка 19 сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере - 25 млн. рублей, субсидии позволят увеличить посевные площади под эту культуру до 7 тыс. га и производить около 260 тысяч тонн сахарной свеклы в год. В текущем году аграрии республики перевыполнили план по посадке сахарной свеклы, засеяв более 4 тыс. га вместо планируемых 3,6 тыс. га.

В 2019 году в республике сахарной свеклой были засеяны поля 20 хозяйств в Адыге-Хабльском, Ногайском, Прикубанском и Хабезском районах республики на площади 4,3 тыс. га, что на 1,6 тыс. больше, чем годом ранее. Общий урожай сахарной свеклы составил 179,4 тыс. тонн, что на 69 тыс. тонн больше, чем в 2018 году, урожайность составила 415 ц/га.