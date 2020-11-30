Студенты САФУ разработали для школ и музеев учебные дидактические игры по истории Соловков

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Студенты Северного Арктического федерального университета разработали учебные игры для школ и музеев по истории Соловецкого архипелага. Как сообщила в понедельник ТАСС заместитель директора интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина, студенты представили разработку на защите проектов по итогам Летней соловецкой школы-2020.

"Группа историков разработала дидактические игры, которые могут быть использованы как в школах, так и в музеях", - сказала Тюкина.

Группа работала под руководством преподавателя САФУ Алексея Фельдта, учителя архангельской гимназии №3 Михаила Копицы и педагога лицея Высшей школы экономики (Москва) Василия Кузнецова. Игра посвящена так называемому Соловецкому сидению 1668-1676 годов Это вооруженное сопротивление монахов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, а также беглых крестьян, посадских людей, стрельцов, солдат церковным реформам патриарха Никона. Из-за отказа монастыря принять нововведения правительство страны распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря. В 1668 году на Соловки прибыли царские полки и приступили к осаде монастыря. Боевые действия продолжались несколько лет и завершились в 1676 году падением Соловецкого монастыря.

Игроки делятся на две команды - монахи и стрельцы. Они должны работать с историческими источниками и вести переговоры, выполнять задания на логику, анализ текста, отвечать на вопросы, например по биографии исторических личностей, связанных с Соловками. Перед игрой потребуется проведение пробного урока. На защите присутствовали педагоги ряда школ Архангельска, которые планируют использовать их в своих программах. "Планируется, что апробация игры будет в нескольких музеях: нашем музее занимательных наук САФУ и в областном краеведческом музее, когда позволит обстановка", - добавила Тюкина.

На защите проектов была представлена настольная игра по истории Соловков. В ней 52 карточки с вопросами по четырем блокам: история монастыря, школа юнг, СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) и добыча водорослей.

Проекты для музея

Для будущей экспозиции музея соловецкой гидроэлектростанции, реставрация которой завершится в 2024 году, участники летней школы разработали интерактивные макеты. "Например, действующий интерактивный макет, который может дать представление о составе и расположении оборудования в планировке сооружения водоподготовки ГЭС, сделана схема, описаны технические характеристики", - рассказала Тюкина.

Группа культурологов работала над созданием музыкального оформления музейной экспозиции, посвященной Соловецкому лагерю. Группа информационных технологий разработала мобильное приложение для сайта Соловецкого музея-заповедника.