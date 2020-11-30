Оборудование для создания профильных кабинетов закупили в 105 школ Ингушетии

МАГАС, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены создать 300 профильных кабинетов в 105 школах региона для дополнительного образования детей в рамках нацпроекта "Образование". Для этого регионом закуплены компьютерная техника, телескопы, гравировальные станки, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки республики.

"Современное оборудование для дополнительного образования поступит в школы Ингушетии в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". С середины декабря около 50 тыс. детей в республике смогут заниматься любимым делом в различных кружках и секциях по шести направлениям: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное, естественно-научное, техническое и социально-педагогическое. Мы планируем создать в 105 образовательных организациях около 300 профильных кабинетов допобразования", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Как сообщается, ведомством закуплена компьютерная техника, фрезерные, лазерные, гравировальные станки, оборудование для туристической деятельности, оборудование для художественной деятельности, музыкальные инструменты, телескопы, интерактивные доски и др.

"Благодаря проекту в лицей города Магас завезли телескопы, с помощью которых учащиеся смогут наблюдать за небесными объектами даже в дневное время. Сейчас на уроках астрономии школьники могут изучать созвездия, Луну, звезды с помощью телескопа. Раньше у нас этой возможности, к сожалению, не было", - цитирует пресс-служба педагога лицея Асият Цокиеву.

В республике более 300 педагогов дополнительного образования прошли специальную переподготовку на базе регионального Института повышения квалификации.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.