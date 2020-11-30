В Моздоке открыли школу на 500 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Новая общеобразовательная школа на 500 мест открылась в городе Моздоке Северной Осетии. В ней будут обучаться ученики 1-4 классов, половина из которых из семей военнослужащих, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Новая современная общеобразовательная школа на 500 мест открылась сегодня в городе Моздоке Северной Осетии. Учебное заведение построено в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". <...> Образовательное учреждение станет структурным подразделением школы №3 г. Моздока", - говорится в сообщении.

В трехэтажном здании созданы функциональные учебные классы, столовая, спортивный зал, репетиционный и актовый залы с акустической системой, библиотека, которая состоит из читального зала, коворкинга и кабинета для самостоятельной работы. Также в школе предусмотрены комната психологической разгрузки, кабинеты дополнительного образования, развивающие игровые комнаты, кабинет робототехники и изобразительного искусства.

Имеющиеся помещения и современное оборудование школы позволят реализовывать и программы дополнительного образования. В частности, планируется проводить занятия по эстетической гимнастике, актерскому мастерству и вокалу, появятся футбольная, баскетбольная и волейбольная секции, а также будет создана футбольная команда для девочек.

"Новая школа отвечает всем современным нормам. Здесь созданы условия для полноценного учебного процесса. Знаю, что данный микрорайон Моздока быстрорастущий, поэтому создание здесь объектов социальной инфраструктуры является актуальным и важным", - приводятся в сообщении слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.