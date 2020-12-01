Власти Чукотки планируют открыть в регионе Арктический научный центр

ТАСС, 1 декабря. Власти Чукотки планируют открыть в регионе Чукотский арктический научный центр, востребованный для реального сектора экономики, сообщает во вторник пресс-служба окружного правительства.

"Планируем открыть в Анадыре Чукотский арктический научный центр, целью которого является предоставление услуг в сфере научных исследований, связанных с обеспечением рационального использования природных ресурсов, охраны и экологической безопасности окружающей среды, устойчивого развития природного потенциала Чукотского автономного округа", - цитирует пресс-служба губернатора региона Романа Копина.

Уточняется, что научный центр будет востребован для предприятий, работающих в Арктической зоне. О сроках реализации проекта пока не сообщается.