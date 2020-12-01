В Ижевске в 2021 году планируют закупить 100 новых автобусов на 1,2 млрд рублей

ИЖЕВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ижевский перевозчик АО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта" (ИПОПАТ) в 2021 году планирует обновить парк автобусов 100 единицами техники, общая стоимость которых составляет около 1,2 млрд рублей. Также в муниципальный парк электротранспорта планируется поступление 19 новых троллейбусов по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил во вторник на пресс-конференции глава города Олег Бекмеметьев.

"Национальный проект - это еще и конкурс, в котором Ижевск победил, конкурс на замену и модернизацию общественного транспорта, 19 новых троллейбусов по БКАДу. <…> В докладе в моем вы еще одну цифру с точки зрения общественного транспорта увидели - это 100 автобусов. Мы в стадии заключения контракта. Переговорный процесс [с ИПОПАТ] должен завершиться не позднее января следующего года. Машины сегодня современные, которые удовлетворяют требованиям комфорта, безопасности и практичности для нашего города, стоят в диапазоне 10-12 млн за единицу. Умножаем 100 машин на 12 млн - мы получаем 1,2 млрд", - сообщил глава города.

Он отметил, что замену транспорта планируют провести в течение 2021 года, закупку рассчитывают осуществить одним лотом, марка автобусов станет известна позднее. Сейчас в парке перевозчика 444 автобуса, некоторые из них уже не выходят на маршруты.

"Бывают дни, когда на маршруты выходят две трети или три четверти из <...> [290 необходимых на маршрутах автобусов]. В первую очередь, это ощущают горожане, поскольку автобусы ходят с большим интервалом, нарушают график. Мы рассматривали ЛиАЗ, МАЗ, НЕФАЗ, но марка автобуса, которая будет у инвестора, она будет зависеть еще и от того, кто из поставщиков в состоянии будет, если это разовая поставка, враз поставить 100 машин", - отметил Бекмеметьев.

Глава города сообщил, что возврат вложенных инвестиций перевозчиком планируется в том числе за счет субсидий из бюджета. "Есть составляющая в контракте на общественные перевозки, это субсидия со стороны республики по республиканским льготникам, это субсидия со стороны муниципалитета. О размере этих субсидий в том числе ведется речь. Именно за счет этого и будет реализован механизм возвратности вложенных инвестиций", - добавил глава города.

По данным перевозчика, АО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта" создано в 1973 году, но свою историю ведет с 8 июня 1932 года, когда на улицы Ижевска вышел первый автобус. На сегодняшний день ИПОПАТ обслуживает более 90 маршрутов - городских, пригородных и междугородних. Общая протяженность городских автобусных маршрутов составляет 273,3 км. Ежесуточно в среднем автобусами перевозится около 300 тыс. пассажиров.