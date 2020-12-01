Перебои с интернетом и телефонной связью возникли в Ненецком АО из-за аварии в Коми

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Нарушения в работе интернета и телефонной связи возникли во вторник в Ненецком автономном округе (НАО) из-за повреждения волоконно-оптической линии связи "Ростелекома" на территории Республики Коми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала "Ростелекома" в Архангельской области.

"Повреждение кабеля примерно в 65 км от Усть-Цильмы на территории Республики Коми. В Ненецком автономном округе нет интернета, сотовая телефония через резервный канал по спутнику, доступно 20 каналов телевидения и локальные информационные ресурсы", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что связь пропала с 5:00 мск. Аварийная бригада выехала в 7:58 мск. "Пока мы не знаем точной причины повреждения, она станет известна после прибытия бригады на место", - добавили в пресс-службе.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным. На территории НАО проживает 44 тыс. человек.