В Якутии зажглись первые новогодние елки в стране

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Первые в России новогодние елки зажглись в Якутии в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии". Церемония зажжения елок в этом году прошла в онлайн-формате, передает корреспондент ТАСС.

Проведенная акция официально запустила открытие сезона новогодних елок в России.

"По всей нашей огромной республике, на территории самого большого субъекта нашей великой страны одновременно зажгутся первые елки России. Первые елки, которые возвестят о том, что несмотря на все трудности, несмотря на все сложности, 2020 год начинает постепенно уходить, и постепенно приближается новый 2021 год. Конечно же, наша замечательная традиция, заложенная фестивалем "Зима начинается с Якутии", когда к нам приезжает Дед Мороз из Великого Устюга, когда тысячи детишек и взрослых собираются на площадях всей нашей необъятной Якутии, в этом году из-за пандемии претерпела изменения. Мы проводим все мероприятия с ограничениями, связанными с коронавирусом, [которые] из-за этого проходят онлайн", - выступил в прямом эфире телеканала "Якутия-24" глава республики Айсен Николаев.

Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" открылся в этом году 23 ноября и впервые проходит в онлайн-формате. Является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране.