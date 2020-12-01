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Воронежский губернатор предложил разработать в 2021 году проект планировки центра Воронежа

Создание такого проекта позволит избежать сноса объектов культурного наследия

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил в 2021 году разработать углубленный проект планировки центральной части Воронежа, который позволит сохранить вновь выявляемые объекты культурного наследия региона. Об этом Гусев сообщил во время своей онлайн-пресс-конференции.

"Мы должны сделать очень углубленный проект планировки центральной части Воронежа. Не просто показать, какие ограничительные параметры застройки в центральной части города должны присутствовать по высотности, по плотности. <...> Мы должны показать все места центральной части города, которые мы видим как места развития, и что будет с теми объектами, которые там сейчас находятся. <...> В 2021 году нам нужно будет такой документ разработать", - сказал Гусев.

По его мнению, создание такого проекта позволит избежать сноса объектов культурного наследия, в том числе вновь выявляемых. Он уточнил, что предложение вызвано ситуацией с комплексом зданий Воронежского хлебозавода № 1, проданного за 100 млн рублей застройщику под многоэтажные дома. Застройщик в ноябре начал снос зданий, но общественность города выступила против сноса хлебозавода и потребовала признать его части объектом культурного наследия.

Гусев уточнил, что в настоящее время здание практически разрушено, хотя еще 25 лет назад региональное управление по охране объектов культурного наследия могло взять его под защиту.

Хлебозавод № 1 был построен в Воронеже в 1929 году, производил более 30 видов хлеба, батонов, булочек, печенья, пряников. На его месте еще в 1873 году была сооружена крупорушка купчихи Русиновой. В 1894 году в той же усадьбе открылось предприятие "Третьего товарищества паровых мукомольных мельниц", а мельница была самой крупной в Воронеже. Комплекс сохранившихся сооружений общественность города считала старейшим памятником историей пищевой промышленности региона.

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