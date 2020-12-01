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В Магаданской области восстановят санаторий на термальном источнике

Как сообщил губернатор Сергей Носов, для дальнейшего развития проекта необходимо строительство объектов энергетической инфраструктуры

ТАСС, 1 декабря. Инвестор выкупил у Магаданской области санаторий "Талая", расположенный на термальном источнике, и планирует создать там туристическо-сельскохозяйственный проект. Об этом глава Колымы Сергей Носов сообщил на встрече с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщается на сайте Минвостокразвития во вторник.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы Минвостокразвития и была посвящена вопросам социально-экономического развития Колымы.

"Работаем над еще одним уникальным туристическо-сельскохозяйственным проектом. Восстанавливаем санаторий "Талая", который расположен на уникальном термальном источнике. Частный собственник выкупил объект у региона, сегодня вкладывает туда деньги, возводит еще и комплекс теплиц, что для нас крайне важно - это и продовольственная безопасность, и снижение цен на овощи. Для дальнейшего развития проекта необходимо строительство объектов энергетической инфраструктуры", - отметил губернатор.

Носов рассказал о планах завершить в 2021 году основные работы по берегоукреплению, которые финансируются в рамках "Единой субсидии". "Важно найти такие инженерные решения по берегоукреплению, которые позволят сохранить природную красоту этих мест, очень популярных у магаданцев для прогулок", - отметил он.

Глава Минвостокразвития отметил, что работа по развитию городской среды в Магаданской области не должна замедляться. "Мне очень импонирует, что акцент в вашей работе вы делаете на развитие области и города как среды для жизни людей. Мы этот акцент видим и точно его разделяем", - отметил Чекунков.

Ранее в правительстве Магаданской области ТАСС сообщали, что регион осваивает единую субсидию с опережением. Всего в план развития, финансируемый за счет программы, на сегодняшний день на Колыме включено 12 мероприятий общей стоимостью 2,3 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний ВостокЧекунков, Алексей Олегович
Власти Калининградской области субсидируют кредиты на строительство гостиниц
На эти цели из областного бюджета планируется направить около 150 млн рублей
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