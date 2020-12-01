В Магаданской области восстановят санаторий на термальном источнике

ТАСС, 1 декабря. Инвестор выкупил у Магаданской области санаторий "Талая", расположенный на термальном источнике, и планирует создать там туристическо-сельскохозяйственный проект. Об этом глава Колымы Сергей Носов сообщил на встрече с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщается на сайте Минвостокразвития во вторник.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы Минвостокразвития и была посвящена вопросам социально-экономического развития Колымы.

"Работаем над еще одним уникальным туристическо-сельскохозяйственным проектом. Восстанавливаем санаторий "Талая", который расположен на уникальном термальном источнике. Частный собственник выкупил объект у региона, сегодня вкладывает туда деньги, возводит еще и комплекс теплиц, что для нас крайне важно - это и продовольственная безопасность, и снижение цен на овощи. Для дальнейшего развития проекта необходимо строительство объектов энергетической инфраструктуры", - отметил губернатор.

Носов рассказал о планах завершить в 2021 году основные работы по берегоукреплению, которые финансируются в рамках "Единой субсидии". "Важно найти такие инженерные решения по берегоукреплению, которые позволят сохранить природную красоту этих мест, очень популярных у магаданцев для прогулок", - отметил он.

Глава Минвостокразвития отметил, что работа по развитию городской среды в Магаданской области не должна замедляться. "Мне очень импонирует, что акцент в вашей работе вы делаете на развитие области и города как среды для жизни людей. Мы этот акцент видим и точно его разделяем", - отметил Чекунков.

Ранее в правительстве Магаданской области ТАСС сообщали, что регион осваивает единую субсидию с опережением. Всего в план развития, финансируемый за счет программы, на сегодняшний день на Колыме включено 12 мероприятий общей стоимостью 2,3 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей - средства федерального бюджета.