Интернет и телефонная связь в Ненецком АО восстановлены после обрыва кабеля

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Работу интернета и телефонную связь в Ненецком автономном округе (НАО) восстановили во вторник после устранения повреждения на кабеле "Ростелекома" в Республике Коми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала "Ростелекома" в Архангельской области.

Около 5:00 мск во вторник на территории Республики Коми была повреждена линия волоконно-оптической связи, из-за чего в НАО не было интернета, телефонная связь работала в ограниченном режиме через резервный спутниковый канал.

"Услуги связи для НАО восстановлены в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Повреждение кабеля произошло примерно в 65 км от села Усть-Цильма. Кабель был оборван в русле реки Печоры, причины обрыва не установлены.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также услугами телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным. В НАО проживают около 44 тыс. человек.