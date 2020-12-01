АРЧК: специфику поддержки образования детей кочевников в Арктике нужно закрепить в законе

ТАСС, 1 декабря. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) намерено разработать предложения по поддержке кочевого образования, в частности, выделить в отдельное направление поддержку образования детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни, сообщили журналистам пресс-служба АРЧК по итогам круглого стола в Эвено-Бытантайском улусе в Якутии.

"Предлагается выделить в отдельное направление поддержку образования детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Мы считаем, что особенности образования таких детей необходимо закрепить на законодательном уровне", - процитировала пресс-служба специалиста АРЧК по образовательным проектам в Арктике Светлану Довбыш.

В рамках круглого стола преподаватели школы рассказали, что Кустурская школа в улусе успешно занимается традиционным образованием детей представителей коренных и малочисленных народов Севера. Уникальность школы, пояснили в пресс-службе, заключается в том, что дети, обучаясь в условиях кочевого образа жизни и занимаясь традиционными видами хозяйственной деятельности, закрепляясь в Арктике, сохраняют свою самобытность, культуру своего народа.

В пресс-службе агентства добавили, что АРЧК представит доклад и перечень предложений по нормативно-правовому регулированию получения профессионального образования представителями малочисленных народов, а также общего образования детьми, ведущими совместно с родителями кочевой и/или полукочевой образ жизни.