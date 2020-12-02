Трехуровневый резерв энергомощностей планируют создать в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Трехуровненый резерв энергомощностей планируют создать в Приморском крае. В первую очередь это предстоит сделать для медицинских учреждений, насосных станций, снабжающих жителей водой, и центральных тепловых пунктов (ЦТП), которые обеспечивают теплоснабжение, сообщил в интервью ТАСС губернатор края Олег Кожемяко.

"Мы сейчас работаем на тем, чтобы нам создать трехуровневый запас резерва мощности", - сказал Кожемяко. По его словам, двухуровневые резервы были обеспечены по ЦТП [центральным тепловым пунктам], по насосным станциям и по лечебным учреждениям. "Но когда [из-за непогоды] упала высоковольтная линия и начались сбои, вся система энергетики встала. Возникает вопрос о необходимости установки третьего резерва, это дизель-генераторы <...> Три направления, по которым мы однозначно пойдем по созданию третьего, резервного источника питания: медицина, насосные станции и центральные тепловые пункты", - сообщил Кожемяко, не уточнив сроков создания системы.

Он уточнил, что сейчас специализированные структуры проводят анализ, чтобы предложить схему размещения и подсоединения таких систем в автоматическом режиме. В первую очередь, это будет сделано для лечебных учреждений первой категории, где есть реанимации и нужно незамедлительно переходить с одного источника питания на другой. Также к резервным системам планируется подключить насосные станции, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение, и ЦТП, которых только во Владивостоке около 100. Примерно половина из них была подключена к генераторам во время циклона.

"Кроме этого, энергетики сейчас просчитают потребности, связанные с обеспечением устойчивой системы энергоснабжения по Владивостоку, чтобы были проложены новые линии, может быть, где-то подземные, с тем чтобы был создан еще один резерв, который даст возможность своевременного переключения и запитки тех или иных районов <...> Сейчас сложно сказать, сколько это будет стоить и как мы это будем решать - через программу Минэнерго, через резервный фонд, через тарифы, но в любом случае это надо будет сделать, что бы это ни стоило", - сказал Кожемяко.

Проблема острова Русский

Еще одна проблемная точка - остров Русский, где система энергоснабжения находится в плохом состоянии. Здесь, по словам Кожемяко, придется создать отдельную программу модернизации энергомощностей.

"Здесь нужно просто браться и работать, чтобы в течение этого года, следующего года сделать все, чтобы система работала устойчиво <...> Потребуется большая работа, но она понятна и нужна", - сказал губернатор. В целом, уточнил он, остров Русский нуждается в создании полноценной административной структуры, которая позволяла бы на месте решать вопросы и благоустройства, и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на прошлой неделе сообщил журналистам, что Владивосток и, в частности, остров Русский нуждаются в усилении и защите инфраструктуры. Кожемяко считает, что для этого, в частности, нужно в программы развития и в тарифные решения, закладывать расходы энергокомпаний на эксплуатационные расходы по очистке просек, своевременной замене трансформаторов, опор, кабельного хозяйства.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.