Кожемяко: ледяной дождь не повлиял на конструкцию моста, ведущего на остров Русский

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Центр мониторинга не выявил изменений в конструкции моста на остров Русский, ванты и пилоны которого покрылись льдом после циклона, сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы пригласили тех специалистов, кто монтировал ванты моста, это французы. <...> Они оценят состояние моста, проанализируют обстановку, в такой ситуации они тоже никогда не были, они откровенно об этом говорят. Ну и надо посмотреть в целом, проанализировать, чтобы точно убедиться, что никакая ледяная глыба там не осталась, чтобы проезжающий автомобиль не был поврежден, чтобы не было трагедии. Могу сказать, что изменений конструкции моста нет, есть центр мониторинга, все датчики выведены на центральный компьютер", - сказал Кожемяко.

Сейчас ванты и пилоны моста очищают ото льда альпинисты. Кожемяко уточнил, что в последующих проектах, в том числе моста на остров Елена, будет учтен полученный опыт и предусмотрены меры по борьбе с обледенением конструкций.

21 ноября движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто из-за падения льда с вант на проезжую часть после прошедшего в Приморье ледяного дождя. Для транспортного сообщения между островом, где живут около 5 тыс. человек и учатся 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, были запущены паромы. Мост был построен во Владивостоке к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который прошел во Владивостоке в 2012 году.

Предельная предполагаемая стоимость строительства моста на остров Елена во Владивостоке, который должен стать первой частью проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), составит 58,8 млрд рублей. Согласно проекту, который был представлен на Восточном экономическом форуме в 2019 году, мост будет иметь четыре полосы движения, его пропускная способность составит 40 тыс. автомобилей в сутки.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.