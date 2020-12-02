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Кожемяко назвал примерные сроки запуска постоянной схемы энергоснабжения острова Русский

По словам губернатора Приморья, в восстановительных работах задействовано около 100 энергетиков

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Восстановление энергоснабжения острова Русский по постоянной схеме после циклона с ледяным дождем потребует не менее десяти дней, сообщил в среду ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Генеральный директор АО "Оборонэнерго" Сергей Кирюхин утром в среду сообщил ТАСС, что специалисты восстановили электроснабжение потребителей острова Русский. Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме, эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома.

"Мы запустили постоянное напряжение по временной схеме. Работает у нас сейчас порядка 100 энергетиков. С точки зрения надежности потребуется не менее 10 дней, когда можно будет сказать, что линия уже не по временной схеме, а по постоянной", - сказал Кожемяко.

Он уточнил, что на острове также работают почти 100 лесников, которые делают просеки. После восстановления энергоснабжения по постоянной схеме продолжится работа по установке бетонных опор в зависимости от класса напряжения, чтобы закольцевать систему и сделать ее надежной. Последнее, уточнил губернатор, потребует около года. Тем не менее, обеспечив энергоснабжение всех поселков на острове Русском, регион переходит из фазы аварийно-спасательных работ в фазу аварийно-восстановительных.

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Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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