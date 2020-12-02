Еще 36 тыс. домовладений в Пермском крае смогут подключиться к газу до 2025 года

ПЕРМЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Возможность подключения к газу в Пермском крае до 2025 года получат 36 тыс. домовладений, это станет возможным в рамках реализации инвестиционной программы, которую власти региона подписали с компанией "Газпром" в конце лета. Об этом в среду на заседании краевого правительства сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

"Темпы газификации растут. <...> В этом году мы подписали с компанией "Газпром" программу газификации до 2025 года и благодаря реализации этой программы к газу смогут подключится 36 тыс. домовладений, благодаря достигнутым договоренностям объем инвестиций в новой программе газификации увеличится примерно в 3,7 раза", - сказал он.

Махонин отметил, что в 2020 году в Пермском крае в эксплуатацию ввели примерно 600 км газовых сетей (39 газопроводов), а объем инвестиций по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,3 раза и составил порядка 2,4 млрд рублей, возможность подключения к газу получили 9 тыс. домовладений.

По словам зампреда правительства и министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева, за четыре года реализации региональной программы газификации в Прикамье было построено более 1,7 тыс. сетей, газ введен почти в 31 тыс. домовладений. "Количество [газовых сетей] увеличилось почти на 17%, введен газ почти в 31 тыс. домовладений, из них 26 тыс. домовладений уже обеспечены пуском газа. По сравнению с 2019 годом увеличено финансирование программы на 24% из всех источников, сейчас оно превысило 2 млрд рублей, на конец текущего года мы ожидаем перевыполнение плана на 11% по финансированию, по большей части это мероприятия, которые были выполнены досрочно, по сути это мероприятия 2021 года", - сказал Кокорев.

Он также добавил, что объем финансирования инвестиционной программы "Газпром" превышает 8 млрд рублей, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие пять лет. Наибольшее количество газопроводов будет построено в Суксунском, Очерском, Чайковском городских округах и Юсьвинском муниципальном округе.

Из материалов к заседанию правительства следует, что в Пермском крае за последние три года было построено более 100 газопровода общей протяженностью более 1,1 тыс.км, возможность подключиться к газу получили почти 22 тыс. домовладений.