В Крыму создадут приложение для поиска лекарств в аптеках

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма создадут программу для смартфонов, с помощью которой можно будет проверять наличие лекарственных препаратов в аптеках региона, сообщил в среду на совещании оперативного штаба региона по предупреждению распространения нового коронавируса глава республики Сергей Аксенов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отметил, что в период пандемии особенно важно стабильное обеспечение лекарственными препаратами, и потребовал оперативно реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже, чтобы обеспечение необходимыми препаратами было бесперебойным. Власти Крыма периодически получают жалобы на отсутствие лекарств в аптеках, в частности парацетамола и цефтриаксона.

"Мы сейчас работаем над созданием единой базы. Александр Иванович [Остапенко, министр здравоохранения Крыма] министерству здравоохранения поручил создать рабочую группу. Надеемся, что мы до конца года попробуем такую программу создать, которая объединит все базы данных всех аптечных сетей в Республике Крым. Чтобы человек мог через телефон посмотреть, где на территории муниципального образования можно данный препарат купить", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что в республике нет дефицита лекарств, при этом возникают локальные перебои с поставками в отдельные аптеки.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов уточнил, что препарат цефтриаксон не входит в методические рекомендации Минздрава РФ для лечения заразившихся новым коронавирусом. "Либо это говорит, что люди пользуются интернет-лечением, самолечением. Либо, если врач выписывает такой препарат, то он отстал от жизни - не читает методические рекомендации", - пояснил Климов.

Общее число выявленных в Крыму случаев коронавируса нового типа превышает 15,5 тыс. Рост числа заражений в Крыму отмечался в октябре, максимум был 24 октября - 255 человек. В ноябре также наблюдается подъем заболеваемости, максимальный показатель за месяц был зафиксирован 25 ноября - 231 случай. Менее 200 заразившихся за сутки в последний раз регистрировали 23 ноября - 184 человека.