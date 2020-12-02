Почти 1,5 тыс. участков для многодетных на Кубани подключат к водоснабжению в 2021 году

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Почти 1,5 тысячи многодетных семей смогут подключиться к сетям водоснабжения в поселке Лазурный и станице Старокорсунской Краснодарского края в 2021 году. На данный момент на территориях земельных массивов, участки в которых предназначены для многодетных семей, завершено строительство водозаборов, сообщили в пресс-службе администрации города Краснодара.

" В поселке Лазурном и станице Старокорсунской Краснодара завершено строительство водозаборов для многодетных семей. Уже в 2021 г. многодетные семьи смогут подключиться к сетям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такую возможность получат почти полторы тысячи многодетных семей. Работы по строительству были начаты в 2018 году, средства на строительство водозаборов выделялись из краевого и городского бюджетов.

Также в пресс-службе отметили, что к земельным участкам подведено электричество, продолжается поэтапное подключение по договорам технологического присоединения. Кроме того, в данный момент началась разработка проектной документации по газификации участков для многодетных семей в поселке Лазурном, а также в хуторах Копанском и Новом.

"Земельные участки многодетным семьям в Краснодаре предоставляют с сентября 2011 г. Площадь участков - от 600 до 1 000 кв. м. Всего выделено 2 470 участков - в хуторах Копанском, Октябрьском и Новом, станице Старокорсунской, поселках Лазурном и Пригородном. Около 800 участков в поселке Лазурном были распределены в 2014 -2015 годах", - добавили в пресс-службе.

В июле сообщалось, что власти Краснодарского края упростили процедуру передачи земельных участок многодетным семьям, исключив из нее период аренды перед оформлением прав на собственность. Всего за 10 лет в аренду земельные участки были предоставлены 16,5 тыс. семьям региона.