В арктическом районе Якутии впервые появился высокоскоростной интернет

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Оленекский район стал первым районом в Арктической зоне Якутии, где провели волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Впервые оптические линии связи пришли за Полярный круг, в Оленек. Я считаю, что вне зависимости от того, где живет человек, в Якутске или на Крайнем Севере, он должен всеми достижениями современности пользоваться в полной мере, в том числе и высокоскоростным интернетом", - привели слова главы Якутии Айсена Николаева, находящегося с командировкой в селе Оленек.

Общая протяженность ВОЛС составила 432 км, пропускная способность линии - 20 Гбит/с. Скоростной интернет уже появился в 12 социально значимых объектах в административном центре Оленек и селе Харыялах.

ВОЛС начали строить в марте этого года по соглашению, подписанному между правительством Якутии, администрацией Оленекского района и компанией "Ростелеком" на Восточном экономическом форуме, прошедшем в сентябре 2019 года. Строительство магистрали велось из города Удачный Мирнинского района. Как отметили в пресс-службе "Ростелекома", компания вложила для реализации строительства более 225 млн рублей, также были привлечены средства Оленекского района в размере 130 млн рублей.

"После церемонии, посвященной запуску ВОЛС в Оленекском районе, состоялось подписание нового соглашения, по которому ВОЛС проложат в сторону Анабарского района по маршруту Оленек - Жилинда - Саскылах - Юрюнг-Хая. Документ подписали глава республики Айсен Николаев, избранный глава Оленекского района Лена Иванова, глава Анабарского района Иван Семенов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил в ходе прямого эфира в среду министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, в 2022 году планируется проложить ВОЛС в селах Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарском районе.