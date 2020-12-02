На Юге России ожидаются небольшие дожди

ТАСС, 2 декабря. Неустойчивая погода с небольшими осадками ожидается в ближайшие трое суток в регионах Юга России, в горах Кавказа прогнозируют снег, сообщил в среду ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Большая часть регионов Юга России в ближайшие трое суток будет находиться в зоне влияния черноморской циклонической депрессии. Небо будет хмуриться, температурные показатели - колебаться, местами не обойдется без осадков. В междуречье Волги и Дона сохранятся заморозки в среднем до 1-6 градусов. В выходные дни осадки прекратятся, снег ожидается только в горах Кавказа - на юге Дагестана, в Чечне", - сказал он.

В Крыму распогодится уже в четверг: потеплеет, будет больше солнца. Ночные температуры будут колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла, днем - 8-13 градусов. Самым морозным местом на Юге России станет Волгоград, который ближе всех к Сибирскому антициклону. В городе будет солнечно и без осадков, по ночам будет 8-13 градусов мороза, днем - 3-8 градусов мороза.

Ростов-на-Дону в четверг затронет теплый фронт, однако в вечерние часы там возможен ледяной дождь, на дорогах будет скользко. В пятницу осадки станут постепенно ослабевать. В выходные они прекратятся, усилится восточный ветер, но мороз будет крепчать. В воскресенье ночью прогнозируют 3-8 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов мороза.

В Сочи в среду и четверг пройдут короткие дожди, ожидается северо-восточный порывистый ветер. По ночам столбики термометров будут опускаться до 5-10 градусов тепла, днем - 10-15 градусов. В пятницу погода улучшится, будет много солнца, осадки прекратятся.