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В Якутии завершат строительство трех соцобъектов в 2021 году по дальневосточной субсидии

В республике появятся новые кардиологический диспансер и школа-сад, а также детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда"

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Строительство кардиологического диспансера, школы-сада и детского центра отдыха и оздоровления в Якутии намерены завершить в 2021 году благодаря дальневосточной субсидии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Минэкономики.

Строительство всех трех объектов началось в 2019 году. "В 2021 году планируется завершение трех объектов - республиканского кардиологического диспансера в Якутске на 150 мест, школы-сада в микрорайоне Кангалассы (входит в Якутск) и круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда" (на территории опережающего социально-экономического развития "Якутия")", - сказали в ведомстве.

Предполагается, что создание диспансера позволит достичь целей нацпроекта "Здравоохранение" - снизить смертность от болезней системы кровообращения в Якутии и снизить случаи смертности пациентов. Школа-сад на 220 и 100 мест соответственно будет построена в Кангалассах, на территории которого находится ТОР "Якутия". В круглогодичном лагере планируется, что в смену смогут отдыхать 350 детей, а в год - до 5,2 тыс. человек.

Согласно плану социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия), из средств федерального бюджета предусмотрено 6 млрд 768,9 млн рублей, из них в 2018 году - 874,3 млн рублей, в 2019-м - 942,2 млн рублей, в 2020-м - 2 млрд 320,2 млн рублей, в 2021-м - 2 млрд 632,1 млн рублей.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста было подписано в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - это 6,6 млн человек. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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