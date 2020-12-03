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Золотой мост во Владивостоке очистят ото льда сотрудники МЧС

Привлечение сторонних специалистов не планируется

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Очисткой вант Золотого моста во Владивостоке ото льда будут заниматься только сотрудники МЧС без привлечения сторонних специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края. Начать этот процесс планируется после окончания аналогичных работ на Русском мосту.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть после прошедшего в Приморье ледяного дождя. Сейчас на его вантах работают альпинисты, в том числе частники, которые скалывают налипший лед. Аналогично пострадал и мост через бухту Золотой рог, но его перекрывать нет необходимости, так как ванты на нем расположены по-другому, и угрозы падения льда на полотно нет.

"Чистить ванты Золотого моста ото льда будут сотрудники МЧС, которые на данный момент работают на Русском мосту. Ориентировочно это может произойти только после 6 декабря, на эту дату предварительно назначено окончание работ на Русском мосту. Также было принято решение отказаться от услуг частных специалистов", - сообщил представитель пресс-службы.

Дороги, проходящие под Золотым мостом, городские власти ежедневно перекрывают в дневные часы из-за опасности падения льда, от которого сейчас очищают сам мост. На время работы альпинистов ограничения также сохранятся.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

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