В Самарской области запретили курить электронные сигареты в общественных местах

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Самарская губернская дума приняла во втором окончательном чтении закон о запрете на курение кальянов, электронных сигарет в парках, на набережных, а также около подъездов домов и площадок, где проводятся спортивные и культурные мероприятия. Депутаты единогласно проголосовали за законопроект на внеочередном заседании думы, которое прошло в четверг и транслировалось в режиме онлайн.

"Законопроектом предлагается установить запрет на потребление никотинсодержащей продукции, а также на использование изделий, которые содержат никотин или его производные (кальяны, различные электронные сигареты и другие). На остановках общественного транспорта и на расстоянии менее чем 15 метров от них; на расстоянии менее чем 15 метров от подъездов многоквартирных домов; на территориях для проведения культурно-зрелищных, спортивных, театрально-концертных мероприятий, во время проведения таких мероприятий; в границах парков, скверов, набережных", - следует из законопроекта.

Санкции за нарушение закона предусматривают штраф 1,5 тыс. рублей.

Зампредседателя Самарской губернской думы, председатель комитета по законодательству, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов отметил, что "борьба с незаконной спиртовой продукцией, спайсом и другими веществами длится на протяжении нескольких лет". "Осенью прошлого года появилась снюс - страшная вещь, которая продавалась нашим детям в красивых обертках и баночках и потребление которой доводило до плачевных результатов. Было большое сопротивление [при принятии закона, запрещающего снюс] со стороны предпринимателей, которые наживались на этом", - сказал он сегодня во время выступления на внеочередном заседании региональной думы.