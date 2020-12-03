Памятник героям-энергетикам начнут строить в 2021 году в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Монумент, посвященный прорыву энергетической блокады Ленинграда, установят в мемориале "Разорванное кольцо" в Ленинградской области, его строительство начнется в 2021 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Монумент, посвященный прорыву энергетической блокады Ленинграда, будет создан на мемориале "Разорванное кольцо". Строительство памятника начнется в следующем году. Проект нового монумента был выбран по итогам конкурса "Прорыв энергетической блокады", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, конкурс проектов памятника "Прорыв энергетической блокады" стартовал в феврале 2020 года. В нем приняли участие архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники и творческие коллективы. На суд экспертного жюри было представлено 24 эскизных предложения.

"Это важная история, которую мы не имеем права забывать. Совместно с губернатором Ленинградской области было отсмотрено большое количество проектов, каждый из которых по-своему ценен и значим. Предлагаю в посткарантинный период провести дополнительные выставки в музеях, рассказывающих о блокаде Ленинграда", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ленинградской области - председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя.

Конкурс на установку памятника был организован при поддержке комитета по культуре Ленинградской области, Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Санкт-Петербургского союза художников и Санкт-Петербургского союза архитекторов.

О мемориале

Мемориал "Разорванное кольцо" расположен на западном берегу Ладожского озера, он символизирует кольцо блокады Ленинграда и его разрыв - "Дорогу жизни" и входит в число памятников Зеленого пояса Славы. Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точное число потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 600 тыс. до более 1 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь 27 января 1944 года.