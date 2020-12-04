Ущерб от циклона с ледяным дождем в Приморье превысил 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Ущерб от циклона с ледяным дождем в Приморье оценивается более чем в 1 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.
"В Приморье продолжаются аварийно-восстановительные работы на территориях, наиболее пострадавших от ледяного шторма. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем миллиард рублей. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий", - говорится в сообщении.
По словам первого вице-губернатора - председателя правительства края Веры Щербины, только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 млн рублей расходов.
"Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, 200 млн рублей уже затрачено на аварийно-восстановительные работы. Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы, которые сейчас задействованы в ликвидации ЧС", - цитирует пресс-служба вице-губернатора.
В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.