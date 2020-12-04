Ущерб от циклона с ледяным дождем в Приморье превысил 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Ущерб от циклона с ледяным дождем в Приморье оценивается более чем в 1 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"В Приморье продолжаются аварийно-восстановительные работы на территориях, наиболее пострадавших от ледяного шторма. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем миллиард рублей. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий", - говорится в сообщении.