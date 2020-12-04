В Дагестане в этом году посадили 35 га абрикосовых садов

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Площадь закладки абрикосовых садов в Дагестане увеличилась с 25 га до 35 га в 2020 году. При этом собрано более 13 тыс. тонн абрикосов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"За два года мы посадили 60 га новых абрикосовых садов, площадь закладки в этом году выросла с 25 га [в 2019 году] до 35 га [в 2020]. В этом году, к сожалению, из-за возвратных весенних заморозков мы не смогли получить желаемый урожай. Удалось собрать только 13,8 тыс. тонн абрикосов, хотя в прошлом году эта цифра составляла порядка 23 тыс. тонн", - сообщил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что минсельхоз республики оказывает поддержку предпринимателям, которые занимаются выращиваем абрикосов. Власти выделяют на посадку новых саженцев около 50 тыс. рублей на гектар. Основной урожай собирается в Гергебильском, Гунибском, Гумбетовском, Табасаранском, Магарамкентском и Дербентском районах республики.

В текущем году 5 тыс. тонн абрикосов отгрузили в другие регионы страны. Продукцию получают в крупных торговых сетях Москвы, Рязани, Воронежа, Липецка.