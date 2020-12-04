Суд обязал Минприроды Хабаровского края сделать заповедными места обитания тигров

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае обязал региональное министерство природных ресурсов определить места обитания краснокнижного амурского тигра и сделать эти места заповедниками. Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в пятницу.

"Министерством природных ресурсов Хабаровского края государственный мониторинг объектов животного мира надлежащим образом не осуществлялся. Места обитания Амурского тигра и других краснокнижных животных не определены. Работа по приданию статуса особо защитных таким участкам лесов не проводится. Министерство природных ресурсов Хабаровского края в судебном порядке обязано создать особо защитные участки лесов для сохранения краснокнижных видов животных", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре, из-за того, что работа по определению мест обитания тигров в регионе не велась, на одном из таких участков разрешили освоение месторождения полезных ископаемых. Речь идет о районе имени Лазо, где расположено Дурминское месторождение золота. Также министерство должно проверить все остальные территории региона.

Русское географическое общество ранее сообщало, что начавшаяся разработка золоторудного месторождения в бассейне реки Дурмин ставит под угрозу исчезновения самую большую группу тигров за пределами особо охраняемых территорий в Хабаровском крае. Со своей стороны в Greenpeace сообщили, что разработка месторождения нарушит места обитания и пути миграции тигров. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев в августе заявлял, что также взял этот вопрос под контроль.

В бассейне реки Дурмин постоянно живут 15 тигров, также сюда приходят тигры с прилегающих территорий. Амурские тигры, обитающие в Дурминском охотничьем хозяйстве, составляют почти 3% популяции этих хищников в России, где живут 95% мировой популяции. Всего в стране насчитывается до 580 амурских тигров. 5% обитают в Китае. Амурский тигр - самый крупный вид тигров в мире, занесен в Красную книгу.

Лицензию на разведку и добычу золота на Дурминском месторождении правительство Хабаровского края выдало компании "Пасифик майнинг" в феврале этого года. Оно находится в верховьях рек Обора и Дурмина и обладает сравнительно небольшими запасами руды - около 8,6 т золота и около 124 т серебра. В апреле региональные власти дали разрешение начать геологоразведку на площади 1,1 тыс. га.