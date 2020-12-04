Дополнительные силы МЧС уехали из Приморья, завершив аварийные работы после циклона

"4 декабря самолетом Ан-24 и наземным транспортом в Хабаровск убыли специалисты Амурского спасательного центра в составе 100 человек. Также в пункт постоянной дислокации убыли спасатели из Еврейской автономной области, - сказали в пресс-службе. - Спасатели успешно выполнили все поставленные перед ними задачи".

ТАСС, 4 декабря. Дополнительная группировка МЧС России завершила аварийно-спасательные работы в пострадавшем от ледяного дождя Приморском крае и уехала. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, спасатели продолжают помогать жителям острова Русский. В районе паромной переправы спасатели специализированной пожарно-спасательной части развернули полевую кухню. Также здесь можно зарядить средства сотовой связи. Кроме того, в превентивных целях остается закрытым проезд по мосту на остров Русский. Для перемещения людей работает паромное сообщение. "Всего паромами совершены 93 рейса и перевезены 2 219 автомобилей", - добавили в МЧС.

Спасатели-альпинисты продолжают очистку вант Русского моста от наледи. К работам привлечены 25 человек, очищены 145 из 168 вант. Круглосуточно в Приморье продолжается работа по расчистке, уборке дорог и проездов от наледи и веток, упавших деревьев. В данный момент силами подразделений МЧС России на территориях социально значимых объектов за сутки спилено 43 поврежденных дерева, вывезено 180 кубометров древесины, очищено 200 кв. метров прилегающих территорий. Произведена обрезка порядка 26 тыс. деревьев и вывезено почти 24 тыс. кубометров порубочных остатков. Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1 019 человек и 379 единиц техники.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.